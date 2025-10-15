El Parque del Bicentenario será escenario del tributo a Roberto Ternán

El espectáculo “Canto a un Amigo” se realizará este miércoles 15 de octubre, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita.

El Gobierno de la Provincia, junto a la Municipalidad de Salta, invita a participar del festival “Canto a un Amigo: Celebrando a Roberto Ternán”, un homenaje en vida al reconocido cantautor, músico, poeta y escritor salteño, figura fundamental del folclore argentino.

El espectáculo, programado para este miércoles 15 de octubre a las 19 horas, tendrá lugar en el Parque del Bicentenario y contará con entrada libre y gratuita. Será una velada especial en la que destacados artistas de la música popular y grandes amigos de Ternán compartirán escenario para celebrar su legado artístico y humano.

La programación reunirá a referentes de primer nivel, entre ellos El Chaqueño Palavecino, Cuti y Roberto Carabajal, Pitín Salazar y Raúl Palma, acompañados por una extensa lista de músicos y agrupaciones que completan una cartelera de lujo: Los Aimo, Pablo Quijano, Facundo Saravia, Chayita Barrionuevo, Alma Carpera, Carla Nieto, Mañeros, Emilio Morales, Trilio, Cabales, José García Alcázar, Viday, Pablo Ortiz, Brenda Sosa, Gastón Cordero, Milo Marotti, Guitarreros, La Rusa e India Menéndez.

Roberto Ternavasio, conocido artísticamente como Ternán, es autor de canciones que trascendieron generaciones y fronteras. Su obra ha sido interpretada por las principales voces del país y ocupa un lugar privilegiado en la memoria colectiva del folclore argentino. Entre sus composiciones más emblemáticas se destacan “Candombe para José”, “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “Déjame que me vaya”, verdaderos himnos populares que siguen emocionando al público.

El festival es apto para toda la familia en un encuentro de música y gratitud, donde familias, vecinos y amantes del folclore rendirán homenaje a uno de los grandes poetas y compositores de nuestra tierra.

