El Gobierno brindó detalles sobre el Fondo de Garantías de Salta a diputados provinciales

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, expuso sobre las características de este Fondo que acompañará a MiPymes, con avales para acceder a créditos bancarios. El jueves próximo se realizará la presentación ante los Senadores, y la semana que viene tendrá su tratamiento legislativo.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, brindó detalles del Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL) anunciado recientemente por el gobernador Gustavo Sáenz. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat.

“A través de un convenio firmado entre el gobernador y el CFI, para la creación de un Fondo de Garantías con el objetivo claro de que las micro y pequeñas empresas puedan acceder de manera más efectiva al financiamiento a través del crédito”, explicó el funcionario.

Además dijo que “FOGASAL es una herramienta que va a permitir dinamizar el sistema financiero. Ante los diputados brindamos todas las características de este Fondo de avales respaldado por un total de 3 mil millones de pesos, 2 mil que aporta el CFI y el resto, la Provincia”.

Cabe señalar que este Fondo empezaría a funcionar a principios del próximo año y que permitirá dotar de competitividad a las empresas, generar confianza, atraer inversiones, y consolidar a Salta como un polo de desarrollo en el norte argentino.

La propuesta sostiene que el fondo provincial funcionará como un fideicomiso, administrado por una fiduciaria que recepcionará las solicitudes de garantía de los interesados para luego facilitar su acercamiento al sistema financiero.



De la presentación, participaron la coordinadora Financiera del Ministerio de Gobierno. Natalia Suppa y el consultor, Sergio Pereda.

Estuvieron presentes el secretario de Comercio del Ministerio de la Producción, Rodrigo Monzo y diputados provinciales de los departamentos

