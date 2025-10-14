Mañana se realizará la jornada “Por Nosotras”

La actividad se realizará mañana miércoles 15 de 8 a 12 hs. en el CIC de Solidaridad. Habrá atención de enfermería, nutricionistas, control de presión arterial y mucho más. Se efectuarán controles de PAP. Para solicitar turno comunicarse al 3874474517.

Con motivo de celebrarse el Día de la Madre, la Municipalidad realizará una jornada especial para el cuidado de las mujeres. La propuesta se denomina “Por Nosotras” y se realiza mañana miércoles 15 de 8 a 12 hs en el CIC “Carlos Xamena” de barrio Solidaridad.

“Por Nosotras” es el programa municipal que busca concientizar el cuidado integral de la mujer.

Lorena González, titular de la Dirección General de la Mujer y Diversidad, detalló que la jornada contará con la participación de diferentes profesionales de la salud que brindarán atención y asesoramiento personalizado a cada mujer. Además, habrá control de presión arterial, charla sobre menopausia y de gestión menstrual.

Las vecinas que deseen realizarse los controles de PAP (Papanicolau) podrán solicitar el turno escribiendo al 3874474517.

La jornada contará con la participación de la Comisaría de Solidaridad para emitir los certificados de residencia y convivencia.