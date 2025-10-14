Se realizará una colecta de sangre mañana en el hospital Materno Infantil

Podrán donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.

El Centro Regional de Hemoterapia realizará el miércoles 15 una colecta de sangre de todo grupo y factor en el hospital Materno Infantil, de la ciudad de Salta.

La colecta se hará entre las 8.30 y las 13, en el móvil que estará ubicado sobre avenida Sarmiento, frente al acceso principal al nosocomio. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, hidratarse suficientemente.

Pueden donar

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos

Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación