Más de 40 mil personas disfrutaron la Feria del Libro en la Usina Cultural

Durante cinco días, la Usina Cultural se convirtió en punto de encuentro entre la lectura, el arte y las juventudes salteñas.

Más de 40.000 personas participaron de la Feria del Libro en la Usina Cultural, un evento que ofreció más de 200 actividades con propuestas para todo público. El espacio se consolidó una vez más como un lugar de encuentro, creación y disfrute para lectores, artistas y familias salteñas.

La programación incluyó presentaciones de libros, espectáculos de música, danza, teatro infantil y juvenil, además de muestras de hip hop, cosplay y fanfics. Cada jornada propuso experiencias diversas que combinaron la palabra, el arte y la expresión contemporánea, visibilizando el talento de artistas locales y fortaleciendo el acceso a la cultura en todas sus formas.

La Feria del Libro en la Usina reafirmó el compromiso del Gobierno de la Provincia con el impulso a las expresiones culturales salteñas y con la promoción de espacios abiertos a la participación ciudadana.