Por una quema de pastizales, se incendió una casa en calle Siria al 1200

Anoche, se incendió una casa ubicada en calle Siria al 1200, según reportaron desde la policía esta situación se dio luego de una quema de pastizales.

Rapidamente acudieron dotaciones de bomberos, personal policial y SAMEC. Afortunadamente el dueño dr la vivienda no se encuentraba en el domicilio por lo que se encuentra en buen estado de salud, ya que o se vio afectado por el incendio.

La casa, de tipo prefabricada, quedó completamente afectada por el fuego. La Policía trabaja ahora para determinar las causas exactas del siniestro y verificar si fue una quema intencional o una negligencia.