Una mujer de 91 años murió calcinada en su vivienda

El trágico hecho ocurrió durante la mañana del día de ayer en en el barrio San Nicolás en la zona sur de la ciudad. La víctima, de 91 años, no logró escapar del incendio que se habría originado por un desperfecto eléctrico.

Según comentó una vecina el incendio se habría originado por un router de internet que tomó contacto con una silla de plástico, provocando un incendio que se extendió rápidamente en el ambiente por la vivienda.