Milei y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca para ratificar la alianza

El Presidente arribó a Washington en la madrugada y se aloja en Blair House. Está previsto que durante la reunión bilateral se trate el salvataje financiero, las relaciones comerciales y la influencia de China en América Latina.

Javier Milei y Donald Trump se encuentran hoy en la Casa Blanca para ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.

Milei llegó a la base militar Andrews acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

El canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, aguardaron a Milei en Washington. Y toda la comitiva duerme en Blair House, la residencia para los invitados oficiales que se encuentra frente a la Casa Blanca.

Milei será recibido hoy por Trump a las 14.00 (hora de Argentina), habría un contacto con los medios en el Salón Oval, y a continuación iniciará el cónclave entre ambos mandatarios.

El Presidente estará acompañado por Werthein, Karina Milei, Caputo, Bullrich, Oxenford y Bausilli, que llegará al Salón Oval por su participación en las negociaciones del salvataje financiero.

El líder republicano tendría a su lado a Marco Rubio -secretario de Estado-, Scott Bessent -secretario del Tesoro-, Pete Hegseth -secretario de Guerra-, Howard Lutnick -secretario de Comercio, Susie Wiles -jefa de Gabinete- y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

Tras la reunión formal en el Salón Oval, Milei, Trump y las dos delegaciones compartirán un almuerzo de trabajo en la Sala de Gabinete.

La agenda es abierta, pero la prioridad será la estabilidad del programa económico, el salvataje financiero, la relación comercial y la estrategia geopolítica de China en el país.

Cuando termine la agenda oficial, invitados por Trump, Milei, Karina Milei y Werthein participarán de la ceremonia de la Medalla de la Libertad que se otorgará in memorian al referente republicano Charlie Kirk.