El Móvil del Registro Civil estará en La Lonja de San Lorenzo, Villa Juanita y María Esther

Los operativos de identificación se realizarán hoy en los barrios La Lonja de San Lorenzo, Villa Juanita y María Esther, en la Capital. Mañana las acciones continuarán en Villa San José, en la Segunda Rotonda del barrio Tres Cerritos y en el barrio Santa Ana I.

En el marco del trabajo identificatorio que lleva adelante el Registro Civil, con distintos operativos tanto en Capital como en el interior, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, que depende del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que hoy las actividades se desarrollarán en el Centro Integrador Comunitario del barrio La Lonja, del municipio de San Lorenzo, ubicado en Luis M. Leiva S/N.

Asimismo, se realizarán operativos en Samuel Quevedo 2155, esquina pasaje Pedro Valdivia, de Villa Juanita, y en avenida Tavella esquina José Francisco López (al lado de los galpones de La Veloz), en el barrio María Esther.

Mañana el móvil del Registro Civil estará en la Segunda Rotonda del barrio Tres Cerritos y también en el Comedor Infantil Padre José Laly, ubicado en pasaje Juan Larrea 1161, de Villa San José. Cómo así también este día se realizará un tercer operativo en Av. Perú 566 esquina Pje. N°15 del barrio Santa Ana I.

En todos los casos, los operativos iniciarán a partir de las 9 de la mañana. A primera hora se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación