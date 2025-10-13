Se dictará el curso de Manipulacion de Alimentos en el anexo del mercado San Miguel

La Municipalidad de Salta, en conjunto con el Instituto de Educación Superior “Arturo Jaureche”, el Mercado San Miguel y la Fundación Innovación, llevarán adelante el curso de “Manipulación de Alimentos”, esta vez destinado al personal y puesteros del mercado.

La capacitación tendrá lugar el viernes 17 de octubre, en el anexo del mercado, pasaje Miramar 433.

Durante la jornada, se abordarán temas vinculados con la identificación de alimentos seguros, los peligros asociados y la evaluación de riesgos relacionados con su preparación y conservación.

El objetivo es que los asistentes sepan encontrar los puntos críticos en el proceso de manipulación de alimentos, haciendo hincapié en las medidas preventivas para evitar contaminaciones cruzadas. Además, se trabajará sobre las normas y regulaciones vigentes, en materia de seguridad alimentaria incluidos en la Ley 18.284.

Al respecto, Flavia Dib, capacitadora, destacó que estas capacitaciones, sirven para garantizar la seguridad e higiene en la manipulación y preparación de alimentos evitando posibles enfermedades y contaminaciones.

Y destacó, estas capacitaciones colaboran directamente con la empleabilidad, ya que este certificado es obligatorio para el trabajo en locales donde hay expendio de alimentos.

Requisitos

Para poder participar de esta capacitación y obtener el “Carnet Nacional” con validez de 2 años, los interesados deberán presentar 2 fotos Carnet 4×4, fotocopia clara del Documento Nacional de Identidad (DNI), un certificado de salud extendido por el médico de cabecera particular.