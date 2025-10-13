Salta presentó su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay

Del 10 al 12 de octubre, la provincia de Salta participó en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR), el evento más importante del sector turístico en ese país, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción.

Salta integró el stand institucional de Argentina, donde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia, junto al equipo de Inprotur Salta, presentó la amplia oferta turística del destino ante operadores, agencias de viajes, medios especializados y público general. Representaron a la provincia el coordinador general del Ministerio, Jorge Mauger, y el director de Promoción Turística, Raúl Siares.