La Policía de Salta demoró a 21 personas en el partido entre Gimnasia y Tiro y Temperley

Trabajaron en el dispositivo que se desarrolló en tres fases más de 300 policías. En ese marco, la Policía de Salta demoró a 21 personas por distintas contravenciones y delitos en el marco del evento deportivo de masiva concurrencia.

La Policía de Salta llevó adelante un operativo de seguridad por el partido entre Gimnasia y Tiro y el Club Temperley de Buenos Aires en el marco del Torneo Primera Nacional que se desarrolló con normalidad el sábado pasado en el estadio Michel Torino.

El evento deportivo contó con alrededor de 8600 asistentes. En el marco del servicio de seguridad por el encuentro futbolístico, la Policía de Salta demoró a 21 personas por distintas contravenciones y delitos.

La cobertura de seguridad se realizó con más de 300 policías de distintas áreas en las tres fases del dispositivo antes, durante y después del encuentro futbolístico con la custodia y acompañamiento de los equipos hasta la desconcentración del público.

Cabe destacar que la Policía de Salta trabaja permanentemente para erradicar los hechos violentos en el fútbol salteño.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación