El agradecimiento de Javier Milei a Donald Trump por la liberación de los rehenes argentinos

En el marco de la liberación de los veinte rehenes israelíes que permanecían secuestrados por el grupo terrorista Hamás, entre ellos tres argentinos, el presidente Javier Milei manifestó su "más profunda admiración y gratitud" a su homólogo norteamericano, Donald Trump, "por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra". "Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo", aseguró.

"Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.", escribió en su cuenta de X.

"También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz. Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo", planteó.

"Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad", concluyó Milei.