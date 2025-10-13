La mayoría de los incumplimientos fueron a la Ley Nacional del Tránsito. Este fin de semana, la Policía Vial controló más de 10800 vehículos en puntos de fiscalización en la provincia. Se sancionaron a 200 conductores alcoholizados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó sobre el trabajo preventivo y operativo que realizó este fin de semana la Policía Vial con distintos puntos de control en rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia donde se fiscalizaron más de 10800 vehículos.

En ese marco se detectaron 1260 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Se sancionaron a 200 conductores que fueron detectados con graduación alcohólica. Se practicaron 7000 test de alcoholemia en la provincia.

Cabe destacar que los controles viales y de la alcoholemia se realizan a diario y se refuerzan los fines de semana en puntos estratégicos de la provincia a fin de intensificar el trabajo preventivo y operativo en pos de reducir la siniestralidad vial y reforzar la seguridad integral.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación