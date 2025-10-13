Una policia salvó a un bebé de 3 meses en El Huaico

Durante su guardia la oficia escuchó gritos de auxilio en la vía pública al llegar al lugar se encontró a una madre desesperada porque su hijo se estaba asfixiando.

Esta increíble historia tuvo lugar en la Base Operativa El Huaico, donde la agente de la Policía de Salta Rosario Oiene salvó la vida de un bebé de apenas 3 meses.

Durante su guardia, Oiene escuchó gritos de auxilio en la vía pública y salió corriendo. Al llegar, encontró a una madre desesperada: su hijo, Romeo, se estaba asfixiando tras una broncoaspiración.

Con calma y precisión, la uniformada aplicó maniobras de primeros auxilios que lograron reanimar al pequeño antes de que llegara el SAMEC. Luego, los profesionales de salud lo trasladaron al Hospital Materno Infantil, donde se recuperó favorablemente.

Tras superar el hecho, la familia del bebé regresó a agradecerle a la agente: “Es un ángel azul, no tenemos palabras para agradecerle”, dijeron la madre y abuela de Romeo.