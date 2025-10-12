Maxi Arce se queda en cuartos del P1 de Milano con un desempeño destacable

El salteño la sigue rompiendo en el exterior y firma un gran torneo con mucha proyección para lo que queda de 2025.

El salteño continúa viviendo un sueño ya afincado en el circuito internacional Premier Padel llegando a instancias finales en cada torneo. Llegó hasta cuartos de final del P1 de Milan con actuaciones destacadas a lo largo del torneo.

Tras una remontada histórica frente a la pareja número 7 del torneo, Leal-Bergamini, cayó frente a los números 2 del mundo, Chingotto- Galán, quienes posteriori terminaron ganando el torneo. De igual manera, los campeones felicitaron al salteño y destacaron su gran nivel en uno de los torneos más importantes. No sin antes tomarse una foto con Esteban Cambiasso, histórico jugador del Inter de Milan y de la Selección Argentina.

Ahora se unirá al equipo argentino para representar al país en los Panamericanos de Chile en la ultima semana de octubre. Luego, retomará sus viajes por el mundo para jugar los últimos torneos Premier del año en países como Egipto.

