Mañana se realiza una nueva edición del Desafío MTB del Hospital Materno Infantil

La Fundación HPMI organizó en el parque Bicentenario la 5ª edición del Desafío MTB para recaudar fondos para proyectos que mejoren la atención de mujeres, niños y adolescentes en el Hospital Materno Infantil. El evento será mañana domingo 12 de octubre de 2025 en el parque Bicentenario de Salta y ofrecerá tres distancias competitivas (Rally XC 30K, Rural XC 32K y Rural 20K.

El lanzamiento de la competencia tuvo lugar en el Hospital Materno Infantil y contó con la participación del Director de Deportes Recreativo e Inclusión, José Tolaba; el presidente del hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinex, el presidente de la Fundación HPMI, Alberto Robredo entre organizadores y auspiciantes.

Este año, cada participante recibirá una remera exclusiva diseñada especialmente para la competencia, junto a medalla finisher, número de corredor, puestos de hidratación, cronometraje y servicio de emergencia en el recorrido. Además, la organización anunció la incorporación de nuevas distancias para que todos los niveles puedan sumarse.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de http://www.bubilo.com.ar y en la sede del Hospital Público Materno Infantil.