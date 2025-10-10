Javier Milei felicitó a Corina Machado por su Nobel de la Paz

El libertario felicitó a María Corina Machado "por su enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia" en Venezuela. También se expresó Patricia Bullrich, que aprovechó para criticar al peronismo.

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a la líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, María Corina Machado, por haber recibido el Premio Nobel de la Paz 2025 y la elogió por "iluminar al mundo peleando contra la narcodictadura" del Gobierno chavista.



"María Corina Machado, mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela. VLLC!", manifestó el mandatario en sus redes.