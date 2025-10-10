El servicio de transporte público funcionará como día domingo

Los corredores urbanos y metropolitanos cumplirán horarios similares a los de un domingo.

SAETA informa que hoy debido a cumplirse el feriado nacional el servicio de transporte urbano de pasajeros sufrirá modificaciones en su diagrama de trabajo.

Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades en circulación, a través de SAETA APP, disponible para celulares con sistema Android y de iOS.

Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención al Usuario de SAETA, la que se retomará con normalidad el próximo lunes 13 en horario habitual.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación