Así funcionarán los servicios por el feriado de este viernes

La recolección de residuos será normal. Los cementerios estarán abiertos de 7 a 19 horas, con atención administrativa reducida y guardia para sepelios. El mercado San Miguel y el anexo de Pje. Miramar funcionarán con normalidad.

La Municipalidad de Salta informa cómo será el cronograma de servicios previsto para el feriado con fines turísticos de este viernes 10 de octubre por el Día de la Raza, que se conmemora el 12.

El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el lunes 13 de octubre.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que la recolección domiciliaria de residuos será normal al igual que el servicio de barrido de calles.

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.

En el mercado San Miguel habrá atención normal de 8 a 14 y 17 a 21:30 y en el anexo de Pje. Miramar en horario corrido, de 8 a 21.30. Lo mismo sucederá en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. En cuanto a Educación Vial, habrá curso, examen teórico y examen práctico de 9 a 12 hs. El curso arranca a las 9, con inscripción previa. Sedes habilitadas: Libertad y Unión.

Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá de 9 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

Por último, se comunica que tanto el Museo de la Ciudad como la Casona de Castañares estarán cerrados y abrirán sus puertas nuevamente el lunes 13.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. Estará de turno el Juzgado de 5° Nominación, a cargo del Dr. Diego Peretti.