Allanan la casa de José Luis Espert por la causa Fred Machado

El caso se inició por una denuncia de Juan Grabois, que obligó al diputado nacional a renunciar a su candidatura y a pedir licencia en el Congreso

La Justicia Federal de San Isidro ordenó un allanamiento en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar. El operativo se da en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El propio Espert recibió a la Policía en su domicilio. Estaba acompañado por sus abogados, según reflejó el canal de noticias TN, que también estaba en el lugar en el momento que se inició el operativo.

El diputado, que el miércoles pidió licencia de su banca en la Cámara Baja, recibió a los oficiales, que le presentaron la orden judicial, y los dejó ingresar a su domicilio junto con sus abogados.

Días atrás, el fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez inició una investigación contra Espert por presunto lavado de dinero, en la causa en manos del juez federal de San Isidro Luis Mirabelli.



El dirigente libertario está imputado por haber recibido USD 200.000 a principios de 2020 de parte de “Fred” Machado.