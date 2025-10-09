La Justicia ordenó 15 allanamientos en la causa por presuntas coimas en la ANDIS

Los operativos están relacionados con una nueva línea de investigación. Se realizan en la ciudad de Buenos Aires y en Provincia. Buscan celulares y otros dispositivos electrónicos.

La Justicia ordenó 15 allanamientos en la causa por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Nueve de los operativos son en la ciudad de Buenos Aires y los seis restantes en Provincia. Según pudo saber TN, los allanamientos fueron dispuestos por una nueva línea de investigación en el expediente por presunta corrupción.

Los procedimientos son efectuados por la policía de la Ciudad y la Bonaerense en busca de celulares y aparatos electrónicos. De los análisis de los teléfonos móviles de los primeros involucrados en la causa, se encontraron datos que involucran a otras personas.

Por el momento, las órdenes de la Justicia no incluyen pedidos de detenciones.

El expediente está a cargo del juez, Sebastián Casanello, y del fiscal, Franco Picardi. Los allanamientos son por una nueva línea de investigación en la causa ya que del análisis de los equipos de los primeros involucrados surgieron datos que involucran a otras personas, de las que se buscan sus celulares.

La investigación se originó a partir de los audios del exjefe del área, Diego Spagnuolo, en los que el ex titular de la ANDIS habló de una presunta operatoria con supuestos pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo, que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

Los operativos se producen al día siguiente de la aprobación en Diputados de las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por este caso, el próximo miércoles a las 14.00.