Diputados interpelarán a Karina Milei y Mario Lugones por el escándalo de coimas en ANDIS

En la misma sesión se habilitó un pedido judicial para que se investigue a José Luis Espert.

La Cámara de Diputados aprobó el jueves durante la madrugada la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad mencionados por Diego Spagnuolo.

Así fue aprobado a mano alzada, y la fecha elegida para tal fin es este miércoles 15 de octubre.

A la hora de argumentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, explicó que “hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes, para conseguir que nos contesten sobre diversos temas y no lo hemos conseguido”.