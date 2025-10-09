Por el paro de pilotos, Aerolíneas Argentinas anticipó demoras en 95 vuelos

La medida de fuerza de APLA se llevará adelante entre las 16 y las 20. Las recomendaciones que brindaron desde la compañía.

Por el paro de pilotos, Aerolíneas Argentinas informó este jueves que habrá demoras en 95 vuelos programados entre las 16 y las 20. En la previa del fin de semana largo, la situación afectará a más de 12.000 pasajeros.

Este 9 de octubre, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará asambleas en horarios clave en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Los sindicalistas reclaman por la falta de avances en las paritarias con Aerolíneas y denuncian incumplimientos del convenio colectivo.

“Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, señalaron en un comunicado.

En ese sentido, las autoridades de la línea de bandera aseguraron: “Esta medida, que no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía, se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

Y agregaron: “Este proceso virtuoso, que otorga sustentabilidad a la empresa, requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento”.

Aerolíneas Argentina le recomienda a sus pasajeros con vuelos programados este jueves entre las 15.30 y las 20.30 verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios en su itinerario.

Además, solicitaron verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria. En tanto, si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, la compañía sugirió consultar directamente con la misma.