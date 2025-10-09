Diputados habilitaron un pedido judicial para que se investigue a José Luis Espert

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, le pidió este miércoles autorización a la Cámara de Diputados para iniciar medidas de registro y secuestro de bienes a José Luis Espert, que aunque anunció su pedido de licencia, sigue siendo parte del cuerpo hasta que termine su mandato en diciembre y mantendrá sus fueros hasta entonces. El recinto aprobó la solicitud por 215 votos a favor y 3 abstenciones, aunque no conocían qué medidas solicitó la Justicia, dado que el pedido se mantuvo en el marco del secreto de sumario.



La solicitud ocurrió en el marco de la investigación contra Espert, imputado por lavado de dinero, por el cobro de u$s200.000 de parte de Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. La causa comenzó a partir de la denuncia de Juan Grabois, quien advirtió que el dinero podría estar vinculado a una maniobra de lavado de dinero. Por ese motivo, solicitó que se investiguen los movimientos financieros asociados al legislador y los posibles nexos entre él y Machado.

Para que el juez pueda avanzar con pedidos de allanamientos o registros sobre el diputado requería la aprobación de la Cámara por la ley de fueros, que determina que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”. Sin conocer qué medidas requirió Mirabelli para la investigación, Diputados avaló sin rechazos la medida judicial.

Antes de la votación, el diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) advirtió que el despacho de José Luis Espert se encuentra a su lado, en el Anexo del Congreso, y que en la jornada del martes un grupo de hombres uniformados como trabajadores de la construcción ingresaron y salieron de la oficina durante horas.