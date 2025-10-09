Javier Milei felicitó a Donald Trump y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

El mandatario saludó al líder republicano, tras el tratado de paz en Medio Oriente que llevará la liberación de rehenes y la retirada de tropas israelíes de Gaza y lo propuso para el galardón internacional.

El presidente Javier Milei felicitó al mandatario estadounidense, Donald Trump tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego en Gaza y el inicio de un plan de intercambio de rehenes israelís secuestrados por los terroristas de Hamás por prisioneros palestinos y lo candidateó al Premio Nobel de la Paz.

A través de su cuenta de X, el Presidente no ocultó su alegría por la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás y aseguró: “Felicitaciones al Presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”.

El presidente norteamericana anunció el entendimiento entre el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y la organización palestina que permitirá la liberación de los 47 rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y la devolución de una lista de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes.

"Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!“, añadió el líder libertario.