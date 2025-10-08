Un jugador de la selección de Francia aseguró que se tomarán revancha de Argentina

La selección de Francia afrontará este viernes un partido clave ante Azerbaiyán en el Parc des Princes por la tercera fecha del Grupo D de las Eliminatorias Europeas. Los dirigidos por Didier Deschamps lideran su zona con seis puntos y buscan dar un nuevo paso hacia la clasificación al próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En la previa del encuentro, el defensor William Saliba ofreció declaraciones que reflejan la confianza del plantel y su motivación para la competencia internacional. En la rueda de prensa, el futbolista del Arsenal aseguró que la selección francesa “no le tiene miedo a Argentina y España“, anticipando la expectativa de un eventual cruce con las campeonas del mundo o los vigentes ganadores de la Eurocopa en la próxima cita mundialista.

Saliba relató cómo la preparación del equipo tiene como foco la clasificación directa y dejó en claro que la Copa del Mundo ya se instaló en la rutina diaria de los jugadores. “Lo hablamos en la mesa y fuera. Es la competición más bonita del fútbol, se jugará en Estados Unidos... Estamos deseando clasificar y estar allí. No hay nada más bonito que el Mundial. Lo estamos esperando”, expresó el defensor, haciendo énfasis en la motivación del plantel.

Durante la rueda de prensa, al ser consultado sobre si Argentina, vigente campeona del mundo y de América, y España, ganadora de la última Eurocopa, el marcador central no se achicó y sacó pecho. “Lo que nos diferencia de España y Argentina es que ganaron las grandes competiciones antes del Mundial de 2022 y la Eurocopa. Pero no nos dan miedo. Ya espero que clasifiquemos y nos tomemos la revancha en el Mundial”, afirmó, en declaraciones recogidas por Le Parisien y RMC Sport.

El partido ante Azerbaiyán, al que Francia llega como líder del grupo, representa una oportunidad para consolidar el rumbo hacia la clasificación directa al Mundial. Interrogado sobre la motivación para enfrentar a un rival de menor peso, Saliba sostuvo: “Es fácil motivarse porque no hay partidos fáciles para la selección nacional. Es un partido que tenemos que ganar para sumar los tres puntos. Tenemos que ganarles a todos para clasificarnos rápidamente al Mundial”.

En referencia a encuentros pasados y la posibilidad de una revancha con Argentina, Saliba fue consultado por Enzo Fernández, a quien suele enfrentar en la Premier League. “Hasta ahora no he perdido contra él con el Chelsea. Así que sí, me he vengado con el Arsenal del Chelsea. Pero está claro que, cuando un equipo te gana, aunque no hubiera jugado contra Argentina porque estaba en el banquillo, es lo mismo. Cuando un equipo te gana, lo único que esperas es volver a jugar contra ellos. Y si hacemos las cosas bien y nos clasificamos, creo que tendremos una forma de vengarnos. Aunque no sea lo que queremos, ir al Mundial y tener que vengarnos, solo queremos ganar. Pero si nos enfrentamos a ellos, claro que estaremos encantados de vengarnos”, remarcó Saliba.

El defensor también abordó la preparación táctica y el estudio de los adversarios. “No hemos visto videos específicos de sus jugadores, pero en la cena tenemos los mejores momentos de sus partidos en las pantallas. Los vemos rápidamente en la mesa. La sesión de video estará disponible pronto. Uso el video para estudiar al oponente, veo mis partidos para ver qué hice bien y qué no. Depende de nosotros ponérnoslo fácil; queremos los tres puntos para clasificarnos al Mundial lo antes posible”, explicó el jugador del Arsenal.