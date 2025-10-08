Deportivo Español echó del club al tecladista que tocó en el recital de Javier Milei

El histórico club porteño que milita en la Primera C anunció que la decisión de apartar al representante legal de la institución, Fernando Mezzina, fue "de común acuerdo" tras el evento en el Movistar Arena.

El Deportivo Español anunció la desvinculación del abogado Fernando Mezzina, tras su participación como tecladista en el extenso show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena antes de presentar su último libro, "La Construcción del Milagro" con la camiseta de la institución del Bajo Flores.

A través de un comunicado, el histórico club que milita en la Primera C dio detalles de la medida que apartó al representante legal de la institución tras la aparición de Mezzina en el acto del presidente Javier Milei. La imagen del letrado en el escenario del estadio de Villa Crespo, con los colores del "Gallego", no tardó en circular y llamar la atención tanto en redes sociales como en el entorno de la institución.

Tras esta participación, el club negó cualquier tipo de vinculación entre la institución y el acto político. "Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable", remarcó la institución, que supo brillar en Primera en los fines de los 80 y principios de los 90.

Además, Español agregó: "Negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei".

"Afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político. Tomamos el compromiso como institución de accionar las medidas pertinentes en el tema", cerró.