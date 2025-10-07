Se inaugura la muestra ‘3er Salón de artistas jóvenes de Salta’

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta y la Casona de Castañares invitan a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra colectiva “3er Salón de artistas jóvenes de Salta”, organizada por el artista plástico Américo Gauna y la Asociación Antolina López, con montaje a cargo de Consuelo Ramos, Soledad Burgos y Abigail Condorí.

El acto se llevará a cabo mañana a las 19 horas en Av. Bernardo Houssay s/n zona norte y la exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, con entrada libre y gratuita. La muestra reúne alrededor de 40 obras que abarcan pintura, dibujo, escultura, grabado y cerámica.

La propuesta tiene como objetivo brindar una oportunidad concreta a los jóvenes artistas de la provincia para mostrar sus obras, en un contexto donde muchas veces resulta difícil acceder a espacios de exposición. La convocatoria ha crecido año a año, consolidándose como un espacio de encuentro, formación y visibilidad para quienes comienzan su camino en las artes visuales.