Este domingo, “Gran Patio Criollo y Feria de Emprendedores” en barrio San Benito

Con motivo de conmemorarse el 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, la Municipalidad invita a la comunidad de la zona sudeste a participar de la propuesta cultural: “Patio Crillo y Feria de Emprendedores” en la plaza principal de barrio San Benito.

La jornada de encuentro de tradición y creatividad salteña, contará con: show en vivo del grupo Mañeros; Néstor Saavedra y su bandoneón; academias folclóricas y muchos invitados más. El patio criollo tendrá la conducción y animación de Viví Báez.

Además, los asistentes podrán recorrer y disfrutar de la feria de emprendedores.