Defensa Civil coordina un amplio operativo para sofocar incendios forestales en el norte provincial

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil, lleva adelante un amplio operativo para el sofocamiento de focos ígneos que afectan a sectores rurales en Orán, Colonia Santa Rosa e Hipólito Yrigoyen.

El director General de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, supervisa todas las acciones planificadas junto al coordinador Regional NOA de la AFE, Lautaro Vázquez y al equipo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego que ha desplegado 30 combatientes de las Brigadas Nacionales Centro y NEA a los que se sumó una nueva aeronave turbohélice con hidrante para intensificar los trabajos planificados para la extinción de los focos ígneos.