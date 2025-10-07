Desde Pueyrredón hasta Deán Funes tendrá sentido único (este a oeste). Además, comenzarán otras obras sobre dicha avenida para mejorar el tránsito. Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones. Los trabajos tendrán una duración de 15 días, aproximadamente.

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, continúa realizando distintas acciones, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad. En ese marco, se informa que, a partir de mañana cambia de sentido un tramo de la Av. Arenales. Desde Pueyrredón hasta Deán Funes tendrá sentido único (este a oeste).

Además, comenzarán otras obras sobre dicha avenida para mejorar el tránsito. Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones.

Los trabajos iniciarán mañana y tendrán una duración de aproximadamente 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.

Se ejecutarán las siguientes acciones:

– Cambio de circulación: Arenales será de un solo sentido (este a oeste) desde Pueyrredón hasta Dean Funes, en esa intersección habrá una isleta que direccionará el giro a la derecha hacia Anzoátegui de los vehículos que vienen desde el oeste, que también tendrá sentido único

– Más seguridad: Se reduce la cantidad de maniobras en el cruce de Arenales y Pueyrredón

– Nuevas isletas: Antes del cruce ferroviario, se colocarán para guiar a los vehículos de forma segura

– Peatones primero: En Arenales y Vicente López, se estrecharán las esquinas para que los cruces sean más cortos y seguros