El Mercado en tu Barrio vuelve a la UNSa con descuentos de hasta el 30%

Mañana de 11 a 17, en el predio de avenida Bernardo Houssay 450, vecinos de la zona norte podrán acceder a diversos productos en una nueva edición de la iniciativa municipal.

La Municipalidad de Salta invita a los vecinos de la zona norte a una nueva edición de «El Mercado en tu Barrio», que se realizará en el predio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Será mañana de 11 a 1, en el ingreso por avenida Bernardo Houssay 450.

En la oportunidad, los asistentes podrán aprovechar descuentos de hasta el 30% en productos de la canasta básica.

En los puestos encontrarán: frutas, verduras, carne, pescado, pollo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, neumáticos, entre otros productos, a precios accesibles.

El programa busca acompañar a la economía familiar y fomentar la compra directa a productores y emprendedores locales.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, destacó la posibilidad de poder instalar el mercado en este espacio, en beneficio de los vecinos de la zona y toda la comunidad educativa, entendiendo que se trata de un importante ahorro en productos esenciales.