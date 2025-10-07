Alerta amarilla por fuertes vientos en la Puna y la Cordillera de los Andes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por vientos intensos que afectarán esta tarde distintas zonas de altura de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos para este lunes, con vigencia desde las 12:00 hasta las 18:00 horas, que abarca la Cordillera de los Andes, Puna de San Carlos, Puna de Cafayate, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes y Puna de Molinos.

Según el informe, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, especialmente en los sectores más altos.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación