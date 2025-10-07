Hoy Roly Serrano recibirá el título de Profesor Honorario en la UNSa

El homenaje se realizará hoy 7 de octubre a las 18:00 en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales.

Este martes la Universidad Nacional de Salta entregará el título de Profesor Honorario al reconocido actor Roly Serrano. El reconocimiento se fundamenta en su trayectoria como actor, si aporte al desarrollo de la industria cultural y el compromiso demostrado con la comunidad. El proyecto fue una iniciativa del IES 6053 “Abuelas de Plaza de Mayo” y fue apoyado y gestionado desde la Facultad de Humanidades.

La convocatoria es para hoy a las 18:00 en salón auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales.

Cabe resaltar que la distinción de Profesor Honorario constituye un reconocimiento que la Universidad otorga a figuras destacadas del ámbito intelectual o artístico, nacionales o extranjeras, en mérito a su trayectoria y valioso aporte a la cultura y al conocimiento.