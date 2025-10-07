Habrá un operativo de asesoramiento para personas con las pensiones suspendidas

Será hoy a las 16 hs. en el Distrito Cultural Saluzzi ubicado en Av. Independencia 910. La atención es personalizada y brindada por la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad.

Por decisión del intendente Emiliano Durand, hoy desde las 16 hs en el Distrito Cultural Saluzzi, ubicado en Av. Independencia 910, la Municipalidad realizará un operativo de asesoramiento personalizado a quienes tengan la pensión por invalidez suspendida.

Si bien desde el Gobierno Nacional por Decreto 843/2024 suspendió las pensiones no contributivas a personas con discapacidad. La Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad, brindará la atención personalizada para ayudar a cada caso a presentar la documentación para continuar con el beneficio.

Por ello, los vecinos que deseen recibir el asesoramiento, deberán llevar la siguiente documentación: DNI -Documento Nacional de Identidad-, CUD -Certificado Único por Discapacidad- (en caso que lo tuvieran) , estudios médicos y contar con un correo electrónico para efectuar la carga de la documentación en los soportes digitales nacionales.

Las personas que tengan alguna consulta, podrán comunicarse al número 4160900 int. 1702.