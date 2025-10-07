En la Escuela Normal se realizó Salta Debate 2025

Salta Debate se llevó a cabo en la Escuela Normal este lunes, con la invitación y participación de los candidatos a formar parte del Senado de la Nación.

Estuvieron presentes el candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, Flavia Royón de Primero los salteños, Natalio Iglesia de la Unión Cívica Radical, Claudio del Pla del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Marcos Tognolini del Movimiento Socialista, Francisco Rivas Vila de Renacer y Violeta Gil de Política Obrera.

No participaron: Sergio Oso Leavy, del Partido de la Victoria y María Emilia Orozco de La Libertad Avanza.