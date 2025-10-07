Hasta el sábado 11 se realizarán operativos de identificación en Capital

En Capital se llevarán adelante operativos con valijas móviles en barrios de diferentes sectores.

En el marco del trabajo que lleva adelante el Registro Civil, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que se están realizando diversos operativos de identificación en barrios Capital.

Al respecto, Ubiergo señaló: “El gobernador Sáenz nos pidió que estemos presentes en cada punto de la provincia. La semana pasada estuvimos identificando a vecinos de comunidades originarias de Tartagal, donde durante cinco días se solicitaron alrededor de 120 trámites por jornada. Esta semana estamos en Orán con el móvil y también en Capital, visitando distintos barrios”, finalizó.

Martes 7 de octubre: CIC del barrio Solidaridad (Fortín Cedolini esquina Fortín Angastaco). Además, se realizará un operativo simultáneo en el Comedor de Paulina, barrio Las Colinas (Cerro Pedregoso casa 8).

Miércoles 8 de octubre: Centro Integrador Comunitario del barrio Asunción (Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario) y en Elisa López de Val 31, barrio El Mirador.

Jueves 9 de octubre: Plaza Evita (Entre Ríos y República de Siria) y en el Playón Deportivo del barrio Palermo, ubicado en avenida De los Jockey 456, al lado de la comisaría del barrio.

Viernes 10 de octubre: avenida Constitución y Sansón, barrio General Mosconi; y calle El Cóndor 7, barrio El Mirador.

Sábado 11 de octubre: barrio San Francisco Solano (Felipe Varela 1790) y Centro Vecinal de Villa Belgrano (Vicente López 1560).

Los operativos en Capital se desarrollan de 9 a 13 horas, y a primera hora se otorgan 70 turnos por orden de llegada.





Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente en los medios habilitados por el organismo.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación