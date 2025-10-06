Llega al CIC de Solidaridad el Móvil del Registro Civil

La atención será este martes 7 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Se darán 120 turnos para la emisión de nuevos ejemplares del DNI, cambios de domicilio, actualizaciones y pasaportes. Para más información llamar al 3872266210.
Nuevamente, el Móvil del Registro Civil estará en barrio Solidaridad en el Centro Integrador Comunitario “Carlos Xamena”. La atención será este martes 7 de octubre a partir de las 9 de la mañana y se darán 120 turnos.

Los vecinos podrán emitir los trámites de DNI, nuevos ejemplares, cambios de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores.

Quienes deseen participar y tengan alguna consulta, podrán comunicarse por WhatsApp al 3872266210  o asistir al CIC ubicado en Mza 414 entre av. Fortín y Juan Manuel Cedolini.

