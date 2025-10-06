Triple crimen narco: Pequeño J y Lara se reunieron días antes de los asesinatos

Una cámara de seguridad captó que el 6 de septiembre Pequeño J y la adolescente de 15 años se encontraron en un local de comida rápida y junto a ellos había otras dos personas más, un hombre y una mujer.

Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años del triple crimen, y Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el teórico autor intelectual de los homicidios, se conocían. Una cámara de seguridad los captó cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los brutales asesinatos.

La imagen de la víctima y el presunto victimario pertenecen a una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que los filmó cuando el 6 de septiembre pasado caminaban por la avenida Rivadavia al 7100.

Gutiérrez y las otras dos víctimas, Morena Verdi y Brenda del Castillo fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre pasado a las 21.30 cuando, en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Sus cuerpos aparecieron mutilados y enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

Además de la imagen, en los últimos días, se sumó la declaración de una testigo que también afirmó que Pequeño J y Lara se conocían. Los vio interactuar en una fiesta.

La testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, declaró el jueves pasado en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Contó que conoció a Lara y a Brenda en una escuela de Ciudad Evita, La Matanza, donde estudiaban.

La adolescente contó que el año pasado, en junio o julio, Brenda y otra chica, la invitaron a una “fiesta privada” en una quinta, que no recuerda dónde era y que por su asistencia le pagaron $300.000.

La fiesta, en la que también habrían estado Brenda y Lara, según la testigo, duró 24 horas. Ella mantuvo relaciones sexuales con dos ciudadanos peruanos. Fueron convocados por una persona conocida con el apodo de Freddy, también de nacionalidad peruana. Dijo que había “estupefacientes” y que a ella le ofrecieron Tusi, droga también conocida como cocaína rosa.

Recordó que en agosto pasado, se encontró con Freddy, quien le dio un teléfono celular como pago por mantener relaciones sexuales con él.

Respecto del triple crimen, explicó que en su grupo de conocidos de la escuela comenzaron a circular las imágenes y videos que salían en los medios de comunicación de los sospechosos de los homicidios.