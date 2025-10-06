Se conocieron los puntos donde prestará servicio el Móvil de Licencias durante octubre

Estará disponible siempre por la mañana, los que asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones. La atención será por orden de llegada y las consultas deben hacerse vía WhatsApp al 3872266265.

Como se viene efectuando, desde el principio de la gestión, la Municipalidad continúa acercando diferentes servicios a distintas zonas de la ciudad para la comodidad de todos los vecinos.

Es por esto que el Móvil de Licencias de Conducir atenderá en diferentes puntos durante octubre.

El cronograma es el siguiente:

Martes 7 en el Centro Vecinal de Villa Mónica, de 9.30 a 12.30

Miércoles 8 en el Merendero de barrio Floresta, de 9.30 a 12.30

Jueves 9 en el Centro Vecinal de San José, de 9.30 a 12.30

Martes 14 en plaza María Esther, de 9 a 13

Miércoles 15 en plaza España, de 9.30 a 12.30

Jueves 16 y viernes 17 en la biblioteca de la Ucasal, de 9 a 13.

Lunes 20 en barrio Santa Lucía, de 9.30 a 12.30

Martes 21 en el CIC de Santa Cecilia, de 9.30 a 12.30

Miércoles 22 en el CIC de Limache, de 9.30 a 12.30

Jueves 23 en el CIC de Gauchito Gil, de 9.30 a 12.30

Martes 28 en el CIC de Bicentenario, de 9.30 a 12.30

Miércoles 29 en Delegación San Luis, de 9.30 a 12.30

Jueves 30 en el CIC de Bicentenario, de 9.30 a 12.30

La atención será por orden de llegada y las consultas deben hacerse vía WhatsApp al: 3872266265.

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además podrán:

Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario.

Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite).

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545. Si no es un trámite de renovación solo restará realizar los exámenes teóricos y prácticos, pero ya obtendrán un turno fijado.