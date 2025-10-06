Más de 2700 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

En la ciudad de Salta hubo 298 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 938 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 741 en el San Bernardo, 488 en el Señor del Milagro, 246 en el Papa Francisco, 38 en el Arturo Oñativia y 39 en el Miguel Ragone.

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 298 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 3 y las 7 del lunes 6 de octubre.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Además, se realizaron dos vuelos sanitarios desde Orán hacia Salta y de Cafayate a Salta, derivando a una paciente de 25 y otra de 81 años.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 282 pacientes, de los cuales 38 fueron hospitalizados. Hubo 90 de ginecología, 99 atenciones de obstetricia y 36 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 656 pacientes, de los cuales 26 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 162 por patologías respiratorias, 70 por gastroenteritis, 99 traumatismos varios, 7 accidente de tránsito, 2 intoxicados, 1 quemado y 1 alacranismo y ofidismo.

Hubo 24 nacidos vivos: 14 hombres y 14 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 741 consultas. De los cuales 603 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 167 fueron hospitalizados.

Hubo 96 personas accidentadas, de las cuales 49 fueron por siniestros de tránsito:

41 motociclistas

4 ciclistas

3 automovilistas

1 transeúntes

0 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 40 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 246 pacientes durante el fin de semana, 232 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 7 por derivación, 7 por accidente, 1 por arma blanca, 3 por accidente de tránsito y otros 3.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 488 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de gastroenteritis, rinofaringitis e infección de vías urinarias.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 38 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, abdomen agudo, diabetes mellitus, absceso de piso de boca y emergencia hipertensiva.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 39 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación