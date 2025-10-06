Habrá un operativo de asesoramiento para personas con las pensiones suspendidas

Será este martes 7 de octubre a las 16 hs. en el Distrito Cultural Saluzzi ubicado en Av. Independencia 910. La atención es personalizada y brindada por la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad.

Por decisión del intendente Emiliano Durand, este martes 7 de octubre desde las 16 hs en el Distrito Cultural Saluzzi, ubicado en Av. Independencia 910, la Municipalidad realizará un operativo de asesoramiento personalizado a quienes tengan la pensión por invalidez suspendida.

Si bien desde el Gobierno Nacional por Decreto 843/2024 suspendió las pensiones no contributivas a personas con discapacidad. La Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad, brindará la atención personalizada para ayudar a cada caso a presentar la documentación para continuar con el beneficio.

Por ello, los vecinos que deseen recibir el asesoramiento, deberán llevar la siguiente documentación: DNI -Documento Nacional de Identidad-, CUD -Certificado Único por Discapacidad- (en caso que lo tuvieran) , estudios médicos y contar con un correo electrónico para efectuar la carga de la documentación en los soportes digitales nacionales.

Las personas que tengan alguna consulta, podrán comunicarse al número 4160900 int. 1702.