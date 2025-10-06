Se sancionaron más de 260 conductores alcoholizados en controles viales

El trabajo se desplegó este fin de semana en todas las jurisdicciones de la provincia coordinado por la Subsecretaría de Seguridad Vial. Se controlaron más de 10 mil vehículos y se realizaron más de 1000 infracciones por diferentes incumplimientos a las normativas viales.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo que se realizó en distintos puntos de la provincia durante este fin de semana a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad vial.

En ese marco, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron controles viales y de alcoholemia en distintos puntos fijos y móviles de las rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia. Detectaron 265 conductores alcoholizados que fueron sancionados y realizaron más de 6700 test de alcoholemia.

Se controlaron 10154 vehículos en la provincia y se labraron 1186 actas de infracción a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo y de concientización vial con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en Salta. En este sentido, se recuerda que en la provincia rige la Ley de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación