Hoy se realizará una feria de salud en el barrio 17 de Octubre
Este lunes 6 y martes 7 de octubre, de 9 a 12, se llevará a cabo una feria de salud en el Centro de Salud N° 55, ubicado en calle Jaime Durand 55, en el barrio 17 de Octubre.
La iniciativa se enmarca en el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama y es organizada por la subsecretaría de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública, junto a la Fundación TEAmo como sos.
Durante ambas jornadas, se ofrecerán actividades orientadas a la promoción y prevención de la salud integral, con especial foco en el bienestar familiar.
Además, se aplicarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Inmunización, y habrá stands informativos sobre métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, nutrición y acceso a derechos.
Entre las prestaciones destacadas se incluyen:
Mamografías (cupos limitados: 30 turnos)
Presentar DNI
Mujeres mayores de 40 años sin obra social
No estar en período de lactancia
Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía
Mujeres menores de 40 años solo con antecedentes familiares y pedido médico de ginecólogo
Control ginecológico: PAP (30 turnos)
Destinado a toda persona con útero
No estar menstruando
No haber tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas
No usar óvulos ni cremas vaginales 48 horas antes
Colocación de implantes subdérmicos (30 turnos)
Exclusivo para personas menores de 19 años
Consejería y espacios educativos
Nutrición
Salud sexual y reproductiva
Asesoramiento legal sobre pensiones y discapacidad, a cargo de la Fundación
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación