Padres realizan largas filas en el Colegio 25 de Mayo para incripciones

Desde ayer, padres se encuentran sobre calle Ibazeta al 668, en la puerta del Colegio 25 de Mayo, con reposeras para poder asegurar una vacante para sus hijos en la institución.

Desde ayer, padres se encuentran sobre calle Ibazeta al 668, en la puerta del Colegio 25 de Mayo, con reposeras para poder asegurar una vacante para sus hijos en la institución.

La inscripción tiene un costo de $60.000, desató una vigilia en la vereda del colegio.