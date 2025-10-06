Alerta amarilla por vientos en la zona cordillerana y puneña

Desde las 12 hasta las 18 horas se esperan fuertes vientos en la Cordillera de los Andes y zonas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, San Carlos y Cafayate.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por fuertes vientos que afectarán a la Cordillera de los Andes y áreas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, San Carlos y Cafayate.

El alerta rige desde las 12 hasta las 18 horas de hoy. Se prevé que la zona cordillerana sea afectada por vientos provenientes del noroeste y oeste, con velocidades sostenidas entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, principalmente en sectores elevados.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación