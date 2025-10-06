La Policía detuvo por daños y desorden a cuatro personas armadas en Villa Cristina

El procedimiento se realizó esta tarde con efectivos de distintas áreas operativas. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Policías del Distrito de Prevención 1 y de Unidades Especiales trabajaron en un importante procedimiento en el marco de un desorden ocasionado por personas identificadas como simpatizantes del club Central Norte, quienes provocaron daños en vehículos estacionados en la vía pública.

La intervención inició tras el reporte al Sistema de Emergencias 911. Con los datos aportados por vecinos de la zona y mediante el seguimiento realizado por las cámaras del Centro de Videovigilancia, efectivos de la División Infantería lograron la detención de tres hombres y una mujer en avenida Sarmiento.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de un vehículo, dos armas de fuego, armas hechizas, un arma blanca, cartuchos de distintos calibres, bebidas alcohólicas y elementos contundentes.

Colaboraron efectivos de la División Canes, de Subcomisaría Lola Mora y de la Brigada de Investigaciones, supervisados por el Director General de Seguridad, Luis Daniel Ríos.

Intervino Fiscalía Penal 5 y Juzgado de Garantías 6.