Boca goleó 5-0 a Newell’s en la Bombonera y quedó como líder de la Zona A del Torneo Clausura

El Xeneize se impuso cómodamente sobre la Lepra en la Bombonera y alcanzó la cima. Además, volvió a ocupar los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la tabla general.

Boca volvió al triunfo y goleó 5-0 a Newell's en la Bombonera, en el marco de la fecha 11 del torneo Clausura 2025. De esta manera, el Xeneize trepó a la primera posición de la zona A con 17 puntos y se metió en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que la Lepra profundizó su crisis y se mantiene en la penúltima posición. El árbitro fue Sebastián Zunino.

El equipo de Miguel Ángel Russo, quien nuevamente no dirigió a Boca ya que continúa recuperándose tras ser dado de alta luego de realizarse distintos estudios médicos y fue reemplazado por su ayudante Claudio Úbeda, se impuso con un doblete de Milton Giménez, además de goles de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

Ahora, el Xeneize lidera la zona A del Clausura con 17 puntos junto a Unión, Barracas Central y Estudiantes de La Plata, mientras que volvió a posicionarse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual con 50 unidades. Su próximo encuentro será el sábado desde las 14:30 contra el Guapo.

Por su parte, Newell's se sitúa en el anteúltimo puesto con 10 puntos junto a Independiente Rivadavia de Mendoza. Su próximo desafío será en Rosario, ya que el viernes a las 18:30 recibirá a Tigre.