Prohibieron la venta de una marca de lavandina

La decisión se hizo efectiva mediante una serie de resoluciones de la ANMAT, publicadas en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de la elaboración, uso, comercialización y distribución en todo el país de los productos identificados como aguas lavandinas y limpiadores de la marca “Limpimax”, tras detectar que estos artículos se vendían sin contar con el registro ni la habilitación exigidos por la normativa sanitaria vigente.

La investigación se inició a partir de una consulta recibida por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

El área tomó conocimiento de la comercialización de un producto rotulado como “Limpimax. LAVANDINA”, que incluía datos de fabricación y distribución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Mar del Plata, junto con referencias a supuestos registros oficiales.

Sin embargo, al verificar la información, el organismo constató que “los datos de Registro Nacional de Establecimiento consignados en el rótulo no corresponden con los de ningún establecimiento registrado actualmente ante la ANMAT".

De acuerdo con los argumentos de la norma, el Servicio de Domisanitarios también detectó que los productos de la marca “Limpimax” se promocionaban y ofrecían en redes sociales, ampliando su alcance a potenciales consumidores de todo el país.

Ante la sospecha de irregularidades, la ANMAT intentó notificar a la firma en los domicilios declarados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Mar del Plata. El correo enviado a la dirección porteña no pudo ser entregado y el dirigido a Mar del Plata no obtuvo respuesta. Además, la consulta a la Autoridad Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires confirmó que “no hay antecedentes de registro de la empresa o establecimiento, como tampoco de los productos mencionados anteriormente”.

El expediente señala que la comercialización de estos productos infringe normas que regulan la inscripción y control de domisanitarios en el país.

La ANMAT remarcó que “tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados”, y advirtió sobre el riesgo que implica para los usuarios la adquisición de artículos cuya fabricación y condiciones sanitarias se desconocen.

En función de estos hallazgos, el Servicio de Domisanitarios recomendó la prohibición de la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todas las presentaciones de aguas lavandinas, limpiadores y cualquier otro domisanitario de la marca “Limpimax”, hasta que regularicen su situación ante la autoridad sanitaria.